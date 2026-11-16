Marvell Technology in discesa a New York

(Teleborsa) - A picco il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione , che presenta un pessimo -6,55%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Marvell Technology mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,75%, rispetto a +1,29% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Le implicazioni tecniche attuali di Marvell Technology mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 144,1 USD. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 148,9. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 141,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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