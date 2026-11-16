Meta pronta al ricorso dopo maxi-sanzione da 805 milioni dal Garante Privacy

ADICU: Un clic non è un consenso in bianco

(Teleborsa) - Meta Plaforms è pronta a fare ricorso dopo che il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato l'azienda per 805 milioni di euro. Attraverso l'app Facebook per dispositivi Android, la società ha avuto accesso a fotografie, video e relativi metadati conservati negli smartphone degli utenti italiani senza aver acquisito un consenso specifico e senza averli adeguatamente informati.



Il provvedimento - si legge in una nota dell'authority - riguarda la funzione "Ottieni suggerimenti dalla galleria quando navighi su Facebook", disponibile dal 2023, che durante la navigazione propone all'utente foto e video presi dalla galleria del telefono come spunti da pubblicare. L'istruttoria è partita a luglio 2025 da una segnalazione del Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano e si è avvalsa di un'analisi tecnica svolta dall'Autorità.



Entro 60 giorni Meta dovrà chiedere il consenso con una richiesta distinta e specifica per la funzione e spiegare chiaramente agli utenti a cosa serve, che comporta l'accesso alla galleria e come disattivarla, nonché mantenere la funzione disattivata per impostazione predefinita, anche per chi ha già concesso l'autorizzazione. Inoltre, una volta scaduto il termine senza adeguamento, la funzione non potrà essere attivata per gli utenti che non abbiano dato un consenso valido. Infine, la società dovrà comunicare al Garante entro 30 giorni le iniziative avviate ed entro 90 giorni le misure adottate.



"In netto disaccordo, faremo ricorso"

Il colosso tech rigetta sia la valutazione dell'Autorità sia l'ammontare della multa. "Siamo in netto disaccordo con la valutazione dei fatti e con l'applicazione della normativa da parte del Garante e riteniamo sproporzionato l'importo della sanzione", ha dichiarato un portavoce di Meta. "Si tratta di una funzionalità semplice, che aiuta le persone a pubblicare foto e video su Facebook. Gli utenti devono concedere un'autorizzazione sul proprio dispositivo prima che la funzionalità possa operare e possono modificare questa autorizzazione in qualsiasi momento dalle impostazioni. Intendiamo presentare ricorso".



La posizione di ADICU

Le fotografie dei figli, le immagini familiari, i documenti fotografati e i video conservati nella memoria dello smartphone non possono diventare accessibili a una piattaforma digitale attraverso un'autorizzazione generica, senza che il consumatore abbia piena consapevolezza delle sue conseguenze. È quanto richiama ADICU APS, Associazione per la Difesa dei Consumatori e degli Utenti, intervenendo sulla sanzione inflitta dal Garante per la protezione dei dati personali a Meta.



"Siamo di fronte a una questione che riguarda direttamente la libertà delle persone di decidere quali informazioni condividere e quali mantenere riservate. Un clic su un'autorizzazione generica non può trasformarsi in un lasciapassare per accedere indiscriminatamente alla memoria privata di uno smartphone. Il consumatore deve sapere esattamente quali dati vengono utilizzati, per quali finalità e con quali conseguenze. La complessità tecnologica non può diventare uno strumento per aggirare le garanzie previste dall'ordinamento", dichiara l'Avv. Dalila Loiacono, Segretario Nazionale di ADICU APS.



Secondo ADICU, la vicenda evidenzia la necessità di rafforzare il controllo sulle modalità con cui le applicazioni acquisiscono le autorizzazioni per accedere a fotografie, video, contatti e altre informazioni personali.





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