New York: balza in avanti Meta Platforms

(Teleborsa) - Scambia in profit l' azienda che gestisce Facebook , che lievita del 2,60%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Meta Platforms evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Meta Platforms rispetto all'indice.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 629,7 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 645. Il peggioramento di Meta Platforms è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 619,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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