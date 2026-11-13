New York: balza in avanti Meta Platforms
(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda che gestisce Facebook, che lievita del 2,60%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Meta Platforms evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Meta Platforms rispetto all'indice.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 629,7 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 645. Il peggioramento di Meta Platforms è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 619,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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