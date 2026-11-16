Nasce la Giornata europea per le vittime di incidenti sul lavoro

La ricorrenza cade l'8 agosto nel giorno della tragedia di Macinelle. Premier Meloni: lavoro sia sinonimo di dignità, diritti e sicurezza

(Teleborsa) - Nasce la "Giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la tutela e la dignità dei lavoratori", che cadrà l'8 agosto, data della tragedia di Marcinelle, in Belgio, avvenuta nel 1956, in cui morirono 262 minatori di diverse nazionalità, di cui 136 italiani.



La proposta di istituire questa giornata in commemorazione delle vittime sul lavoro era stata caldeggiata dall'Italia, assieme al Belgio e all'Ungheria e con il supporto di Germania, Romania, Spagna e Malta. La proposta, cui ha dato il via livera il Consiglio dell'Unione Europea, era stata già approvata dai rappresentanti permanenti dei Ventisette al Coreper ,m lo scorso 4 novembre, ed aveva ricevuto il parere favorevole del Parlamento europeo il 21 maggio scorso.



"Da venticinque anni, grazie all’indimenticato Ministro Tremaglia, l'Italia ricorda in quel giorno il sacrificio del lavoro italiano nel mondo", ha commentato la Premier Giorgia Meloni, dopo il via libera del Consiglio Ue. "Da oggi questa memoria appartiene a tutti gli europei, - afferma - grazie ad una iniziativa italiana, che il Parlamento europeo ha promosso a larga maggioranza e che il Governo ha sostenuto con convinzione".



"Una Giornata per riaffermare, con forza, che il lavoro deve sempre essere sinonimo di dignità, diritti e sicurezza e che in Europa non può esserci spazio per chi sfrutta le persone, le schiavizza e alimenta i traffici illegali di esseri umani per avere manodopera a basso costo e rivedere al ribasso i diritti dei lavoratori", ha concluso la Premeir.

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