Convivium: oltre 100 aziende incontrano i talenti dell’ingegneria

(Teleborsa) - Dalle bacheche dei social network agli spazi espositivi: il mondo industriale italiano sta cambiando il modo di raccontarsi e di entrare in contatto con le nuove generazioni di tecnici e ingegneri. Ne è un esempio Ingegneria Italia, realtà nata sul web con oltre 4 milioni di follower, che ha portato il proprio modello di comunicazione dell’industria sul campo attraverso il format 'Convivium' di Talent Network.



Gli appuntamenti si terranno a Milano, il 26 novembre al Parco Esposizioni Novegro, e a Bologna, l’11 dicembre.



"Le fabbriche italiane sono piene di storie che nessuno racconta mai. Convivium nasce per portarle allo scoperto: qui le aziende non si limitano a esporre, spiegano dal vivo come lavorano davvero, cosa progettano e quali competenze e percorsi professionali fanno vivere ogni giorno le loro realtà", spiega Mattia Alberti, CEO di Ingegneria Italia.



Convivium punta anche a trasformare il confronto in occasioni concrete di lavoro. I partecipanti potranno conoscere le aziende che assumono, scoprire le posizioni aperte e incontrare recruiter e responsabili tecnici. A facilitare l’incontro tra domanda e offerta sarà Talent Network, Agenzia per il Lavoro del gruppo Ingegneria Italia.



"Convivium mette nello stesso spazio chi cerca talenti da assumere e chi cerca un nuovo percorso di crescita. Le aziende possono entrare in contatto diretto con profili tecnici qualificati, mentre i candidati hanno l’occasione di confrontarsi con alcune delle migliori realtà del territorio e capire dove far crescere le proprie competenze", afferma Antonino Giacobbe, CEO di Talent Network.



"Riunire in una sola giornata migliaia di persone che vivono l’ingegneria da prospettive diverse crea connessioni di valore che difficilmente nascerebbero altrove: è il vero motore di un evento come questo", sottolinea Marco Ruocco, co-fondatore di Ingegneria Italia.



In un contesto in cui la comunicazione aziendale rischia spesso di rimanere astratta, Convivium risponde all’esigenza di avvicinare le persone all’eccellenza industriale, trasformando la presenza digitale in relazioni professionali, occasioni di confronto tecnico e nuove opportunità di carriera.





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