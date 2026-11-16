Milano 17:35
51.521 -0,65%
Nasdaq 19:36
27.159 -2,81%
Dow Jones 19:36
51.618 -1,39%
Londra 18:04
10.882 -0,19%
Francoforte 17:37
26.599 -0,57%

Natural Gas (Amsterdam) a 86,46 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 86,46 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 86,46 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
```