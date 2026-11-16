New York: andamento rialzista per Adobe Systems
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di Photoshop e Acrobat, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,31%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Adobe Systems rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 245,5 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 254. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 262,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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