New York: brillante l'andamento di General Mills

(Teleborsa) - Bene il venditore di prodotti alimentari di marca , con un rialzo del 3,13%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di General Mills , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 36,93 USD a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 34,33 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di General Mills è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 36,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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