New York: brillante l'andamento di General Mills
(Teleborsa) - Bene il venditore di prodotti alimentari di marca, con un rialzo del 3,13%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di General Mills, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 36,93 USD a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 34,33 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di General Mills è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 36,93.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```