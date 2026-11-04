Milano
17:35
51.031
+2,18%
Nasdaq
19:43
28.532
+1,25%
Dow Jones
19:43
53.304
+2,93%
Londra
17:35
10.829
+1,79%
Francoforte
17:35
26.438
+2,22%
Mercoledì 4 Novembre 2026, ore 19.59
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ New York: in forte denaro Expedia
New York: in forte denaro Expedia
Migliori e peggiori
,
In breve
04 novembre 2026 - 18.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Brillante rialzo per il
comparatore turistico mondiale
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 12,69%.
Condividi
Leggi anche
New York: Expedia Strongly Higher
New York: Expedia Shifts Into Gear
New York: ingrana la marcia Expedia
New York: Devon Energy in forte calo
Titoli e Indici
Expedia
+12,41%
Altre notizie
New York: in forte denaro Amazon
New York: peggiora Gartner
New York: su di giri Zimmer Biomet Holdings
New York: Vistra in forte calo
Pesante sul mercato di New York Leidos Holdings
Francoforte: in forte denaro ThyssenKrupp
Guide
Delisting, cosa accade agli azionisti quando una società lascia la Borsa
Il delisting è la revoca delle azioni di una società dalle negoziazioni su una Borsa. Per l’azionista può significare ricevere denaro attraverso un’OPA, vedersi liquidare obbligatoriamente le azioni...
leggi tutto