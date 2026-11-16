New York: movimento negativo per Goldman Sachs

(Teleborsa) - Sottotono la banca d'affari americana , che passa di mano con un calo del 2,17%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Goldman Sachs mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,56%, rispetto a +1,33% dell' indice americano ).





L'esame di breve periodo di Goldman Sachs classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 907,7 USD e primo supporto individuato a 887. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 928,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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