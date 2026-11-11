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New York: brillante l'andamento di Goldman Sachs

Migliori e peggiori, In breve
New York: brillante l'andamento di Goldman Sachs
Apprezzabile rialzo per la banca d'affari americana, in guadagno del 2,11% sui valori precedenti.
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