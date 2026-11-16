New York: Nebius Group si muove verso il basso
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'azienda tecnologica che fornisce infrastrutture e servizi per lo sviluppo di AI, che esibisce una perdita secca del 7,62% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Nebius Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Nebius Group mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 104 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 110,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 101.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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