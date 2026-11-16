New York: rally per Tractor Supply

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il gestore di negozi al dettaglio per fattorie e ranch negli Stati Uniti , che mostra una salita bruciante del 4,66% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tractor Supply evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Tractor Supply rispetto all'indice.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 38,66 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 37,34. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 36,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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