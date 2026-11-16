New York: risultato positivo per Elevance Health

(Teleborsa) - Avanza il leader americano delle assicurazioni sanitarie , che guadagna bene, con una variazione del 3,37%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Elevance Health evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Elevance Health rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Elevance Health rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 447,6 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 439,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 455,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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