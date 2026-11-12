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New York: risultato positivo per Allstate

Migliori e peggiori, In breve
New York: risultato positivo per Allstate
Seduta vivace oggi per la holding assicurativa, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,35%.
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