New York: sell-off per ARM Holdings
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società tech inglese che progetta chip, che esibisce una perdita secca del 6,56% sui valori precedenti.
Il movimento di ARM Holdings, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Nasdaq 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Le implicazioni tecniche complessive di ARM Holdings evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 174,5 USD. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 181,7. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 171.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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