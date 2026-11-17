New York: balza in avanti ARM Holdings

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società tech inglese che progetta chip , che tratta in utile del 3,61% sui valori precedenti.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Nasdaq 100 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Lo scenario di breve periodo di ARM Holdings evidenzia un declino dei corsi verso area 177,3 USD con prima area di resistenza vista a 185,2. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 173,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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