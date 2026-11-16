New York: su di giri Tyson Foods

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il principale produttore mondiale di carni bovine, avicole e suine , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 10,34%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Tyson Foods mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,75%, rispetto a +1,23% dell' indice del basket statunitense ).





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 66,67 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 61,79. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 58,69.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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