Tyson Foods, ricavi +3,6% ed eps rettificato -17% nell'esercizio fiscale 2026

(Teleborsa) - Tyson Foods ha archiviato l'esercizio fiscale 2026, chiusosi lo scorso 3 ottobre, con ricavi pari a 56,42 miliardi di dollari, in aumento del 3,6% rispetto all'anno precedente.



La crescita sarebbe stata dell'1,1% escludendo la settimana aggiuntiva dell'esercizio 2026 e gli accantonamenti per contingenza legale contabilizzati come riduzioni dei ricavi, pari rispettivamente a 358 milioni di dollari e 698 milioni di dollari nell'esercizio corrente e in quello precedente, spiega la società.



L'utile operativo è risultato sostanzialmente stabile a 1,1 miliardi di dollari mentre, a livello rettificato, è stato pari a 1,98 miliardi, in calo del 14% rispetto all'anno precedente.



L'EPS è sceso del 4% a 1,28 dollari e del 17% a 3,44 dollari su base adjusted.



I dati del quarto trimestre

I ricavi sono stati pari a 14,58 miliardi di dollari, in aumento del 5,2%, mentre sono calati del 4,0% escludendo la settimana aggiuntiva dell'esercizio 2026 e gli accantonamenti per contenziosi legali contabilizzati come riduzioni del fatturato di 110 milioni di dollari e 355 milioni di dollari rispettivamente nell'esercizio corrente e in quello precedente.



L'utile operativo si è attestato a 1 milione di dollari, con una contrazione di 157 milioni, mentre a livello rettificato è stato pari a 361 , in calo del 41%.



La perdita per azione è stata di 0,22 dollari, rispetto al precedente EPS di 0,13 dollari, mentre il valore adjusted è risultato positivo per 0,61 dollari, crollando però del 47%.



Le previsioni

Tyson Foods prevede un calo delle vendite dal 3,5% al ??5,5% nell'esercizio 2027 rispetto all'esercizio 2026, principalmente a causa della riduzione dei volumi del segmento carne bovina derivante dalla ristrutturazione della propria rete e dalla scarsità di bestiame.



Inoltre, si attende un utile operativo rettificato totale tra 1,7 e 2,15 miliardi di dollari e capex tra 1,1 e 1,4 miliardi di dollari.



Le parole del management

"I nostri risultati nell'esercizio 2026 riflettono la solidità del nostro modello diversificato multiproteico e la nostra dedizione ai clienti e ai consumatori", ha dichiarato Jeff Schomburger, Presidente e CEO di Tyson Foods. "Continueremo a consolidare questi punti di forza investendo nei nostri marchi, nell'innovazione e nelle capacità operative, rimanendo concentrati sui rendimenti che tali investimenti possono generare, tenendo conto delle condizioni di mercato. Guardando al futuro, le nostre priorità sono chiare: conquistare la preferenza dei consumatori ed essere indispensabili per i nostri clienti."

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