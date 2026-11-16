Physical AI, per l'italiana Mosaico round seed da 7,5 milioni di euro guidato da United Ventures

(Teleborsa) - Mosaico, piattaforma open source per organizzare e gestire i dati dei sensori destinata ai team di robotica, ha chiuso un round seed da 7,5 milioni di euro. L'operazione è guidata da United Ventures, con la partecipazione di OpenOcean e di Connect Ventures, già investitore della società.



Fondata nel 2023 in Emilia-Romagna, Mosaico ha sviluppato un software che archivia e cataloga automaticamente petabyte di dati. In questo modo fa risparmiare agli ingegneri robotici ore di lavoro e lascia loro il pieno controllo su dati, applicazioni e risultati. L'investimento sosterrà l'espansione pianificata negli Stati Uniti e rafforzerà il posizionamento della società nel mercato, ancora agli inizi, dell'IoT e della robotica integrati con l'AI.



Mosaico nasce dall'esperienza di tre veterani del settore dei veicoli autonomi, che conoscevano bene i limiti della gestione manuale di dati multimodali provenienti dai sensori. Per superarli hanno creato una piattaforma sul modello di Databricks, pensata specificamente per i settori che integrano la robotica. Il motore dati è open source e pluggable e opera come livello orizzontale.



"Io e i miei co-founder abbiamo passato 15 anni in Ambarella a costruire l'intera pipeline per i veicoli autonomi - dichiara Gabriele Lini, co-founder e CEO di Mosaico - Conoscevamo quindi bene il problema del data plumbing manuale e sapevamo quanto fosse inadeguato per un mercato in forte crescita come quello dell'IoT e della robotica integrati con l'AI. Invece di sviluppare una soluzione verticale end-to-end, abbiamo deciso di concentrare tutte le nostre energie sul livello dei dati. Oggi siamo l'unica soluzione sul mercato completamente open source e progettata nativamente per l'on-premise. Questo round non solo conferma la nostra visione, ma ci permetterà di raggiungere gli sviluppatori in Europa e oltre".



Da dicembre 2025 la community open source di Mosaico è cresciuta fino a oltre 1.200 membri. Molti sono ingegneri e ricercatori di alto livello di realtà come Google DeepMind, Amazon, Zoox, Hexagon, ETH Zurich, EPFL e Politecnico di Milano. Il settore della physical AI non è ancora pronto per acquisti su larga scala, quindi Mosaico punta a far crescere la propria community open source e a diventare lo standard di riferimento del settore. Con la maturazione del mercato, la società sposterà il focus sulle vendite. Mosaico sta già chiudendo i primi contratti commerciali e ha implementazioni enterprise in corso presso importanti player industriali.



"Ogni nuova fase dell'AI è stata resa possibile dall'infrastruttura costruita alla sua base, e la physical AI non fa eccezione: con la crescita di robotica e IoT, la gestione manuale e disordinata dei dati diventa il vero collo di bottiglia - dichiara Giulia Giovannini, Partner di United Ventures - I founder di Mosaico lo hanno capito in anticipo e hanno costruito un livello dati aperto e orizzontale per risolverlo. Gabriele e il suo team hanno la credibilità e l'ambizione per farne lo standard del settore".



Con questo round seed, la raccolta complessiva di Mosaico sale a 8,5 milioni di euro. In precedenza, la società aveva chiuso a febbraio un pre-seed da 1 milione guidato da Connect Ventures. Le nuove risorse sosterranno lo sviluppo del prodotto e i piani di espansione della distribuzione open source a livello globale.

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