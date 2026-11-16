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Physical AI, per l'italiana Mosaico round seed da 7,5 milioni di euro guidato da United Ventures

Economia
Physical AI, per l'italiana Mosaico round seed da 7,5 milioni di euro guidato da United Ventures
(Teleborsa) - Mosaico, piattaforma open source per organizzare e gestire i dati dei sensori destinata ai team di robotica, ha chiuso un round seed da 7,5 milioni di euro. L'operazione è guidata da United Ventures, con la partecipazione di OpenOcean e di Connect Ventures, già investitore della società.

Fondata nel 2023 in Emilia-Romagna, Mosaico ha sviluppato un software che archivia e cataloga automaticamente petabyte di dati. In questo modo fa risparmiare agli ingegneri robotici ore di lavoro e lascia loro il pieno controllo su dati, applicazioni e risultati. L'investimento sosterrà l'espansione pianificata negli Stati Uniti e rafforzerà il posizionamento della società nel mercato, ancora agli inizi, dell'IoT e della robotica integrati con l'AI.

Mosaico nasce dall'esperienza di tre veterani del settore dei veicoli autonomi, che conoscevano bene i limiti della gestione manuale di dati multimodali provenienti dai sensori. Per superarli hanno creato una piattaforma sul modello di Databricks, pensata specificamente per i settori che integrano la robotica. Il motore dati è open source e pluggable e opera come livello orizzontale.

"Io e i miei co-founder abbiamo passato 15 anni in Ambarella a costruire l'intera pipeline per i veicoli autonomi - dichiara Gabriele Lini, co-founder e CEO di Mosaico - Conoscevamo quindi bene il problema del data plumbing manuale e sapevamo quanto fosse inadeguato per un mercato in forte crescita come quello dell'IoT e della robotica integrati con l'AI. Invece di sviluppare una soluzione verticale end-to-end, abbiamo deciso di concentrare tutte le nostre energie sul livello dei dati. Oggi siamo l'unica soluzione sul mercato completamente open source e progettata nativamente per l'on-premise. Questo round non solo conferma la nostra visione, ma ci permetterà di raggiungere gli sviluppatori in Europa e oltre".

Da dicembre 2025 la community open source di Mosaico è cresciuta fino a oltre 1.200 membri. Molti sono ingegneri e ricercatori di alto livello di realtà come Google DeepMind, Amazon, Zoox, Hexagon, ETH Zurich, EPFL e Politecnico di Milano. Il settore della physical AI non è ancora pronto per acquisti su larga scala, quindi Mosaico punta a far crescere la propria community open source e a diventare lo standard di riferimento del settore. Con la maturazione del mercato, la società sposterà il focus sulle vendite. Mosaico sta già chiudendo i primi contratti commerciali e ha implementazioni enterprise in corso presso importanti player industriali.

"Ogni nuova fase dell'AI è stata resa possibile dall'infrastruttura costruita alla sua base, e la physical AI non fa eccezione: con la crescita di robotica e IoT, la gestione manuale e disordinata dei dati diventa il vero collo di bottiglia - dichiara Giulia Giovannini, Partner di United Ventures - I founder di Mosaico lo hanno capito in anticipo e hanno costruito un livello dati aperto e orizzontale per risolverlo. Gabriele e il suo team hanno la credibilità e l'ambizione per farne lo standard del settore".

Con questo round seed, la raccolta complessiva di Mosaico sale a 8,5 milioni di euro. In precedenza, la società aveva chiuso a febbraio un pre-seed da 1 milione guidato da Connect Ventures. Le nuove risorse sosterranno lo sviluppo del prodotto e i piani di espansione della distribuzione open source a livello globale.
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