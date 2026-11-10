Path Robotics, nell'ultimo round di finanziamento valutazione quadruplicata a 2,5 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Path Robotics, startup in rapida crescita - negli ultimi 18 mesi, il ricavo ricorrente annuale è cresciuto di 17 volte - che sviluppa software per robot industriali autonomi, ha ottenuto 300 milioni di dollari in nuovi finanziamenti, portando la valutazione dell'azienda a 2,45 miliardi, quasi il quadruplo rispetto alla precedente.



Il round di finanziamento di serie E è stato guidato da Georgian, una società di growth equity focalizzata sull'intelligenza artificiale, con la partecipazione degli investitori già presenti nel capitale: Addition, Drive Capital, IronArc Ventures, Tiger Global e Yamaha Motor Ventures. Hanno contribuito anche due nuovi investitori, D. E. Shaw Ventures e Naver Ventures. Ad oggi, la startup ha raccolto complessivamente circa 610 milioni di dollari.



Fondata nel 2018, Path Robotics fa parte di un gruppo crescente di aziende che utilizzano l'intelligenza artificiale per dotare i robot di competenze avanzate. Finora, la startup si è concentrata sullo sviluppo di "Obsidian", un modello di intelligenza artificiale fisica destinato al settore manifatturiero, che consente a bracci robotici e robot quadrupedi di eseguire saldature su una grande varietà di componenti.



Il co-fondatore e amministratore delegato Andy Lonsberry ha spiegato che Path Robotics intende utilizzare i fondi per espandersi in ulteriori settori, come la difesa e le infrastrutture energetiche. L'azienda punta inoltre a integrare nuove tipologie di lavorazioni industriali e a supportare una gamma più ampia di robot. l'AD ha aggiunto che la sua società resta "fortemente concentrata" sul settore manifatturiero, con l'obiettivo di consentire ai magazzini di operare in modo autonomo, pur mantenendo la presenza di personale umano.









Condividi

```