Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per ENAV
(Teleborsa) - Scambia in profit la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, che lievita del 2,36%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che ENAV mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,43%, rispetto a +1,76% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 5,492 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 5,332. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 5,233.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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