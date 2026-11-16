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Piazza Affari: scambi in positivo per Avio

Migliori e peggiori, Spazio
Piazza Affari: scambi in positivo per Avio
(Teleborsa) - Bene l'azienda aerospaziale italiana, con un rialzo del 2,27%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Avio rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Avio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 34,19 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 32,99. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 35,39.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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