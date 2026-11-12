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Piazza Affari: positiva la giornata per Avio

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Piazza Affari: positiva la giornata per Avio
Seduta vivace oggi per l'azienda aerospaziale italiana, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,24%.
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