Prysmian, Battaini: "Non vediamo una bolla dell'AI"

(Teleborsa) - "Il panorama geopolitico è estremamente dinamico e premia l'agilità di un gruppo come Prysmian , che negli anni ha saputo anticipare il cambiamento e cogliere nuove opportunità. Abbiamo investito circa 9 miliardi in acquisizioni negli Stati Uniti perché avevamo individuato un significativo potenziale di crescita e una domanda strutturalmente più forte". Lo ha detto l'amministratore delegato Massimo Battaini all'evento Affari&Finanza alla Sda Bocconi. "Il nostro modello è sempre stato local for local: produrre localmente per servire i mercati e le comunità locali. Non operiamo secondo una logica di supply chain globale."



Il quadro attuale, ha aggiunto, "ha rafforzato questa strategia e accelera la necessità di maggiore indipendenza energetica in Europa". "Europa e Stati Uniti sono fondamentalmente diversi: gli Usa sono un mercato unico, anche per le infrastrutture, mentre l'Europa resta molto più frammentata."



Data center e "bolla" dell'AI



"Al momento non vediamo segni di una potenziale bolla dell'AI. Al contrario, la domanda continua a crescere. Rispetto al primo semestre, che era già in crescita sull'anno scorso, nel terzo e quarto trimestre abbiamo registrato un ulteriore aumento della domanda di cavi di potenza e ottici. Gli hyperscaler continuano a chiederci grandi volumi di cavi perché hanno miliardi di investimenti in corso." Sulla fibra, la carenza di capacità produttiva è stata inizialmente determinata "non dall'AI ma dalla domanda legata in parte alle applicazioni militari, in particolare l'uso della fibra per controllare i droni".



Quanto alla sostenibilità dei data center, "la strada è produrre più energia rinnovabile e renderla disponibile dove sono localizzati". Prysmian ha sviluppato la fibra hollow-core, in cui il segnale viaggia nell'aria, e fornisce cavi in alluminio a basse emissioni.



Cavi sottomarini e rame



"Le infrastrutture sottomarine sono diventate un asset strategico." Il gruppo sviluppa a Palermo soluzioni per monitorare "qualità della potenza, temperatura e acustica": "La digitalizzazione ci permette di capire in tempo reale come queste infrastrutture si comportano." Il rame è "una risorsa sempre più strategica": servono "soluzioni per recuperare e riciclare" il metallo. Ai giovani Battaini consiglia di "rimanere curiosi, versatili e determinati": "In Prysmian parliamo molto di tenacia: significa adattarsi senza perdere di vista l'obiettivo."

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