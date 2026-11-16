Sofinnova Partners chiude a 725 milioni di euro la raccolta del fondo Crossover II

(Teleborsa) - Sofinnova Partners, società europea attiva nel venture capital nel settore delle scienze della vita, ha chiuso la raccolta di Sofinnova Crossover II a 725 milioni di euro. Il fondo ha superato l'obiettivo iniziale di raccolta, a conferma della crescente fiducia nella strategia di Sofinnova di sostenere aziende del settore delle scienze della vita nelle fasi avanzate del loro sviluppo e con il potenziale per affermarsi come leader di mercato a livello globale.



Sofinnova Crossover II concentrerà i propri investimenti principalmente su aziende biofarmaceutiche e medtech europee in fase di sviluppo clinico, alla ricerca di capitali per progredire verso la commercializzazione. Il fondo investirà inoltre in aziende di eccellenza negli Stati Uniti e in altri mercati internazionali.



"Le dimensioni raggiunte da questo fondo dimostrano sia la maturità dell'ecosistema europeo delle scienze della vita sia la crescente domanda di capitali in grado di aiutare le aziende a raggiungere i mercati globali - ha detto Antoine Papiernik, Presidente e Managing Partner di Sofinnova Partners - In Europa cresce il numero di aziende del settore delle scienze della vita di livello internazionale e riteniamo che debbano poter contare su investitori capaci di sostenerle nelle fasi cruciali della crescita e della commercializzazione".



Sofinnova Crossover I ha sostenuto aziende che hanno successivamente raggiunto importanti traguardi nella creazione di valore, tra cui LimFlow (acquisita da Inari Medical), Calliditas Therapeutics (acquisita da Asahi Kasei), Amolyt Pharma (acquisita da AstraZeneca ) e Abivax (quotata al Nasdaq).



Crossover II ha già investito in Hemab, CellCentric e Neurent Medical e prevede di investire in circa 15 società nel corso del periodo di investimento, concentrandosi principalmente sull'Europa, con investimenti mirati in altri mercati. Il fondo è sostenuto dall'iniziativa European Tech Champions Initiative (ETCI), un fondo di fondi gestito dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI).

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