Milano 17:35
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Dow Jones 19:47
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Londra 18:04
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Francoforte 17:37
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Spread Btp/Bund chiude a +106,89 punti

In breve, Finanza, Spread
Spread Btp/Bund chiude a +106,89 punti
Lo spread tra Btp e Bund si attesta a +106,89 punti al termine delle negoziazioni.
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