STAR, una stagione delle trimestrali a due velocità: ricavi in corsa, margini sotto pressione

L'analisi di ValueTrack

(Teleborsa) - Una stagione delle trimestrali a due velocità per le società del segmento Euronext STAR Milan. Secondo l'analisi di ValueTrack SIM sui conti al 30 settembre di un campione di 55 aziende, i ricavi hanno continuato a crescere a ritmo sostenuto, spinti soprattutto dalle acquisizioni, mentre la redditività operativa e gli utili hanno mostrato segnali di indebolimento. Un quadro che, secondo la SIM, rende probabile una revisione al ribasso delle stime di consenso sull'utile netto 2026.



Ricavi in crescita, trainati dall'M&A



Nei primi nove mesi del 2026 il valore della produzione aggregato ha raggiunto 30,5 miliardi di euro, in crescita del 15,3% su base annua. La componente organica, a perimetro costante, si ferma però al 4,6%. Lo stesso schema si ripete nel terzo trimestre, con ricavi a 10,3 miliardi (+16,8%) e una crescita organica del 4,8%.



A gonfiare il dato reported è soprattutto NewPrinces , che con il consolidamento delle acquisizioni ha più che raddoppiato il fatturato nei nove mesi (da 1,9 a 4,5 miliardi, +134,9%), a fronte però di un calo dell'1% a perimetro omogeneo. Tra le crescite più robuste in valore assoluto seguono Esprinet (+297 milioni, +10,3%), Reply (+168 milioni, +9,2%) e Carel Industries (+114 milioni, +24,7%). Sul fronte della crescita organica spiccano Tamburi Investment Partners (+60%), CY4Gate (+46%) e Fiera Milano (+27%). Nel solo terzo trimestre il miglior risultato organico è quello di doValue , con ricavi in aumento del 46%.



Margini in calo e utile reported in flessione



La crescita dei ricavi non si è tradotta in un analogo miglioramento della redditività. L'EBITDA aggregato dei nove mesi è salito del 10,1% a 4,39 miliardi, ma con un margine sceso di 68 punti base al 14,4%. Più marcato il rallentamento dell'EBIT, cresciuto appena dell'1,5% a 2,46 miliardi (margine in calo di 109 punti base all'8,1%) e addirittura in flessione dell'1,3% nel terzo trimestre.



L'utile netto reported è sceso dell'11,5% a 1,26 miliardi nei nove mesi e del 31,9% nel terzo trimestre. A pesare, spiega ValueTrack, sono soprattutto svalutazioni e confronti sfavorevoli con l'anno precedente per un numero ristretto di nomi: NewPrinces, Banca IFIS , Tamburi Investment Partners e Fiera Milano. Al netto delle componenti straordinarie, l'utile netto adjusted è invece cresciuto dell'11,3% a 1,6 miliardi nei nove mesi e del 5,1% nel trimestre.



Tra le società che hanno migliorato di più l'utile adjusted nei nove mesi figurano Italmobiliare (+39 milioni) e d'Amico International Shipping (+34,5 milioni), seguite da Carel (+30,2 milioni). Nel terzo trimestre i progressi maggiori sono quelli di Cementir (+13,8 milioni), Interpump e Carel (+11 milioni ciascuna).



L'analisi per settori



I ricavi crescono in tutti i comparti, con il contributo più ampio dai beni di consumo non ciclici (+2,6 miliardi, legato al consolidamento di NewPrinces), dalla tecnologia (+567 milioni) e dall'industria (+321 milioni). L'utile adjusted è invece in calo nei beni di consumo non ciclici (-57 milioni) e nei servizi al consumo (-23 milioni), mentre l'industria guida i progressi (+66 milioni). Debole la generazione di cassa: solo il 27,3% delle società ha registrato un free cash flow adjusted positivo nei nove mesi. Sette aziende presentano un rapporto tra debito netto ed EBITDA superiore a 3 volte.



Revisioni al ribasso e Borsa debole



Il rallentamento degli utili si riflette sulle stime degli analisti. Negli ultimi dodici mesi le previsioni sull'utile netto 2026 delle società STAR sono state tagliate del 16,3%, la revisione più ampia tra i segmenti italiani dopo quella di Euronext Growth Milan (-17,3%), mentre per il FTSE MIB sono state alzate del 3,2%. Il 72% delle società STAR ha subito una revisione al ribasso e per il 40% il taglio ha superato il 20%.



Anche la Borsa ne ha risentito. Da inizio anno il FTSE Italia Star guadagna appena l'1,3%, il peggior risultato tra gli indici italiani, contro il +15,4% del FTSE MIB, il +14,6% del FTSE Italia All-Share e il +8,2% del FTSE Italia Growth. Sui dodici mesi il 55% dei titoli è in rialzo, mentre nell'ultimo mese la proporzione si è invertita, con il 60% in calo. Spicca Tesmec , che in un anno è più che triplicata (+218%), mentre Banca IFIS ha perso il 62%.



Dopo il ritardo accumulato, il segmento tratta a multipli sostanzialmente allineati al resto del mercato: 7 volte l'EBITDA e 19,5 volte gli utili attesi per il 2026.



I "best in class"



In questo contesto, ValueTrack individua due gruppi di società che si sono distinte per crescita, redditività e generazione di cassa, confrontando l'andamento del primo semestre con quello del terzo trimestre.



Tra i "Steady Performers", aziende con risultati solidi e costanti, la SIM indica Carel Industries, con ricavi accelerati dal +21% del primo semestre al +32% del terzo trimestre ed EBITDA da +43% a +52%; Cembre , con EBITDA in crescita del 23% in entrambi i periodi e cassa netta tornata positiva nel trimestre; El.En. , con EBITDA a +30% e +27% e un margine in aumento di 4 punti; Aeroporto di Bologna , con ricavi interamente organici accelerati dal 13% al 17%; e Reply , che ha portato la crescita dei ricavi dal 7% al 13% generando 122 milioni di EBITDA nel solo terzo trimestre.



Tra i "3Q26 Improvers", società che hanno cambiato marcia nel terzo trimestre, figurano SECO , con ricavi a +22% dopo un primo semestre piatto ed EBITDA passato da -2% a +45%; doValue , con ricavi da +7% a +46% ed EBITDA da -7% a +70%; PharmaNutra , con EBITDA da +6% a +39% e cassa tornata positiva; Sabaf , con ricavi da -1% a +8% ed EBIT più che raddoppiato (+123%); e Sogefi , con flussi di cassa passati da -32 a +70 milioni.

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