Rally per l'indice delle società High Tech italiane (+2,47%)

(Teleborsa) - Guizzo per il comparto tecnologico a Milano che non si cura dell'andamento in rosso dell' indice tecnologico dell'Area Euro .



Il FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a quota 166.994,9, con uno scatto di 4.073,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Sotto la linea di parità l' indice EURO STOXX Technology , che arretra a quota 1.469, dopo una partenza a 1.470.



Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice tecnologia, apprezzabile rialzo per Technoprobe , in guadagno del 2,77% sui valori precedenti.



Punta con decisione al rialzo la performance di STMicroelectronics , con una variazione percentuale del 2,55%.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese , bene Reply , con un rialzo del 2,18%.



Seduta positiva per Sesa , che avanza bene e porta a casa un +1,51%.



Frazionale rialzo per TXT E-solutions , che mette a segno un modesto profit a +1,26%.



Tra le small-cap di Milano, nuovo spunto rialzista per Esprinet , che guadagna bene e porta a casa un +2,6%.



Balza in avanti Seco , che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,53%.



Piccolo passo in avanti per Eurotech , che porta a casa un timido +1,5%.

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