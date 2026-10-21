Rally per l'indice delle società High Tech italiane (+2,47%)
(Teleborsa) - Guizzo per il comparto tecnologico a Milano che non si cura dell'andamento in rosso dell'indice tecnologico dell'Area Euro.
Il FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a quota 166.994,9, con uno scatto di 4.073,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Sotto la linea di parità l'indice EURO STOXX Technology, che arretra a quota 1.469, dopo una partenza a 1.470.
Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice tecnologia, apprezzabile rialzo per Technoprobe, in guadagno del 2,77% sui valori precedenti.
Punta con decisione al rialzo la performance di STMicroelectronics, con una variazione percentuale del 2,55%.
Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, bene Reply, con un rialzo del 2,18%.
Seduta positiva per Sesa, che avanza bene e porta a casa un +1,51%.
Frazionale rialzo per TXT E-solutions, che mette a segno un modesto profit a +1,26%.
Tra le small-cap di Milano, nuovo spunto rialzista per Esprinet, che guadagna bene e porta a casa un +2,6%.
Balza in avanti Seco, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,53%.
Piccolo passo in avanti per Eurotech, che porta a casa un timido +1,5%.
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