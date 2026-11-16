Tobin tax, il mercato contro il nuovo aumento: contraddice le politiche del Governo per la Borsa

Lettera di Borsa Italiana e otto associazioni del settore a Palazzo Chigi e al MEF

(Teleborsa) - Fronte comune del mercato finanziario contro l'ulteriore rialzo dell'imposta sulle transazioni finanziarie (FTT), la cosiddetta Tobin tax, previsto dal disegno di legge di bilancio 2027. In una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'Economia, e per conoscenza al viceministro Maurizio Leo e al sottosegretario Federico Freni, Borsa Italiana e otto associazioni chiedono al Governo di riconsiderare l'intervento.



A firmare sono AIAF, AIFI, AFME, AMF Italia, Assiom Forex, Assogestioni, Assonext e Assonime. Pur riconoscendo le esigenze di finanza pubblica, i firmatari ritengono che la misura rischi di produrre effetti controproducenti, penalizzando gli investimenti nelle imprese italiane e indebolendo le iniziative promosse dallo stesso Esecutivo per favorire le quotazioni e indirizzare il risparmio verso l'economia reale.



Le aliquote



Dopo il raddoppio deciso con la legge di bilancio 2026, il nuovo intervento porterebbe l'aliquota ordinaria sulle transazioni azionarie dallo 0,40% allo 0,80%, mentre quella sugli acquisti effettuati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione salirebbe dallo 0,20% allo 0,40%. Raddoppierebbe anche il prelievo sulle negoziazioni ad alta frequenza, dallo 0,04% allo 0,08%. In appena due anni, sottolineano le associazioni, l'imposta risulterebbe quadruplicata rispetto al 2025, senza che sia stato ancora possibile valutare gli effetti del primo aumento su comportamenti degli investitori, liquidità e gettito.



Risparmio e costo del capitale



Il primo nodo riguarda la tutela del risparmio. La FTT, si legge nella lettera, non è un prelievo sui profitti degli intermediari ma un costo che ricade sugli investitori finali, dai risparmiatori ai fondi fino agli investitori istituzionali, e che penalizza la scelta di investire in società italiane rispetto a quelle estere. Costi di negoziazione più alti possono ridurre gli scambi, comprimere la liquidità e ampliare gli spread tra prezzi di acquisto e vendita, con effetti più pesanti sulle società a media capitalizzazione. Nel medio periodo, avvertono i firmatari, questo può tradursi in un costo del capitale più elevato per le imprese e in una minore attrattività della quotazione.



Il confronto europeo



Il secondo profilo è la competitività internazionale. In Europa, solo Italia, Francia e Spagna applicano un'imposta specifica sull'acquisto di azioni domestiche, ma con perimetri diversi: Parigi e Madrid tassano le società con capitalizzazione superiore a un miliardo di euro, mentre in Italia la soglia è di 500 milioni. Il prelievo italiano colpisce inoltre anche derivati e negoziazioni ad alta frequenza. Un ulteriore aumento, secondo le associazioni, accentuerebbe lo svantaggio competitivo della piazza italiana e sarebbe difficilmente conciliabile con gli obiettivi della Savings and Investments Union europea.



Le contraddizioni con le politiche del Governo



Il terzo punto, definito particolarmente rilevante, riguarda la coerenza con le misure adottate negli ultimi anni per sviluppare il mercato dei capitali: dalla riforma del TUF alle semplificazioni per le nuove quotazioni e le PMI quotate, dagli incentivi fiscali alla quotazione agli interventi sui PIR, fino al progetto di nuovi conti di risparmio e investimento agevolati in discussione con il MEF.



La lettera cita in particolare il Fondo Nazionale Strategico Indiretto, promosso dal MEF con CDP per investire, attraverso fondi partecipati, soprattutto in società quotate esterne al FTSE MIB. Parte di queste aziende supera la soglia dei 500 milioni e ricade quindi nell'imposta: lo Stato finirebbe così per mobilitare risorse pubbliche a sostegno delle quotate e, allo stesso tempo, per aumentare il costo fiscale degli acquisti con cui quell'obiettivo viene perseguito.



Costi e benefici



Infine, i firmatari sollevano un tema di proporzionalità. Prima del raddoppio del 2026, ricordano, il gettito annuo dell'imposta era di circa 546 milioni di euro, e diversi studi segnalano effetti negativi sulla liquidità e comportamenti di adattamento degli operatori che possono ridurre le entrate rispetto alle previsioni. Per questo, chiedono che qualsiasi nuovo intervento sia preceduto da un'analisi degli effetti del primo aumento e del gettito effettivamente incassato.



"Le politiche fiscali e quelle di sviluppo del mercato dovrebbero perseguire obiettivi coerenti", concludono le associazioni, evitando che esigenze di gettito di breve periodo indeboliscano iniziative strutturali per la competitività del sistema produttivo.



(Foto: © Luca Ponti | 123RF)

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