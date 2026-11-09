UniCredit, su Commerzbank via libera atteso entro novembre. Al 2028 EPS oltre 10 euro

(Teleborsa) - UniCredit
fa il punto sull'operazione Commerzbank
in occasione dei conti del terzo trimestre
. Dopo il via libera della BCE all'acquisizione del controllo, arrivato il 15 ottobre, la banca attende tutte le autorizzazioni regolamentari rimanenti entro la fine di novembre
. Seguiranno il regolamento dell'offerta e la presa del controllo.
Una volta regolata l'offerta, UniCredit chiederà a Commerzbank di convocare un'assemblea straordinaria per eleggere i nuovi membri del consiglio di sorveglianza
. Il nuovo assetto di governance e l'avvio del piano "Commerzbank Unlocked" sono attesi entro il primo trimestre 2027, con tempi legati a quelli dell'assemblea. Secondo il gruppo, il rischio di esecuzione è limitato grazie al modello di trasformazione già applicato con HVB.
Dopo il consolidamento linea per linea, il CET1 ratio è atteso pari o superiore al 13%
prima degli impatti della PPA, e in rapida crescita successivamente.
Le distribuzioni 2026 restano invariate, mentre quelle 2027-2030 migliorano rispetto allo scenario standalone. Per il 2028 UniCredit prevede un utile per azione ben superiore a 10 euro
e una distribuzione per azione ben superiore a 8 euro. Questi dati assumono una quota in Commerzbank pari a circa il 50% e non includono una combinazione con HVB.
Una combinazione con HVB
, inizialmente prevista dopo il 2028, potrebbe arrivare in anticipo e liberare ulteriori sinergie
. Nel trimestre i profitti netti da investimenti (39 milioni) hanno beneficiato del badwill legato al buyback di Commerzbank. Il test di impairment ha confermato che il valore recuperabile della partecipazione è superiore a quello di carico.