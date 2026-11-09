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UniCredit, su Commerzbank via libera atteso entro novembre. Al 2028 EPS oltre 10 euro

Banche, Finanza
UniCredit, su Commerzbank via libera atteso entro novembre. Al 2028 EPS oltre 10 euro
(Teleborsa) - UniCredit fa il punto sull'operazione Commerzbank in occasione dei conti del terzo trimestre. Dopo il via libera della BCE all'acquisizione del controllo, arrivato il 15 ottobre, la banca attende tutte le autorizzazioni regolamentari rimanenti entro la fine di novembre. Seguiranno il regolamento dell'offerta e la presa del controllo.

Una volta regolata l'offerta, UniCredit chiederà a Commerzbank di convocare un'assemblea straordinaria per eleggere i nuovi membri del consiglio di sorveglianza. Il nuovo assetto di governance e l'avvio del piano "Commerzbank Unlocked" sono attesi entro il primo trimestre 2027, con tempi legati a quelli dell'assemblea. Secondo il gruppo, il rischio di esecuzione è limitato grazie al modello di trasformazione già applicato con HVB.

Dopo il consolidamento linea per linea, il CET1 ratio è atteso pari o superiore al 13% prima degli impatti della PPA, e in rapida crescita successivamente.

Le distribuzioni 2026 restano invariate, mentre quelle 2027-2030 migliorano rispetto allo scenario standalone. Per il 2028 UniCredit prevede un utile per azione ben superiore a 10 euro e una distribuzione per azione ben superiore a 8 euro. Questi dati assumono una quota in Commerzbank pari a circa il 50% e non includono una combinazione con HVB.

Una combinazione con HVB, inizialmente prevista dopo il 2028, potrebbe arrivare in anticipo e liberare ulteriori sinergie. Nel trimestre i profitti netti da investimenti (39 milioni) hanno beneficiato del badwill legato al buyback di Commerzbank. Il test di impairment ha confermato che il valore recuperabile della partecipazione è superiore a quello di carico.
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