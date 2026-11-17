(Teleborsa) - Il Cda odierno di Avio
ha preso atto della comunicazione diffusa da Iris 2
, società interamente controllata indirettamente da ICEYE Oy
, avente a oggetto la promozione di un’OPA volontaria sul totale delle azioni
e a ottenerne così la revoca dalla negoziazione sull’Euronext Milan - segmento STAR, a un corrispettivo di 41,00 euro per ciascuna azione.
Il Board ha avviato le attività per la valutazione dell’Offerta, anche ai fini della predisposizione del comunicato dell’emittente ai sensi degli artt. 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti.
A Milano il titolo della società guidata da Giulio Ranzo
non arresta la sua corsa, e al momento passa di mano con un aumento del 16,01% a un prezzo di 39,56 euro.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'azienda aerospaziale italiana
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Avio
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 40,15 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 38,42. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 41,88, oltre il prezzo OPA.