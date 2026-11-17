(Teleborsa) - Effervescente Avio
che scambia con una performance decisamente positiva del 12,46%.
A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia, giunta prima dell'avvio del mercato, che la finlandese Iceye ha lanciato un'OPA sul totale delle azioni
"per creare un campione europeo della sovranità spaziale e della difesa". Le azioni del gruppo italiano si avvicinano così ai 41 euro offerti da Iceye.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'azienda aerospaziale italiana
rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, Avio
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 39,39 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 37,66. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 41,12.