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Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dell'1,12% alle 07:20
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17 novembre 2026 - 07.20
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Tokyo, in perdita dell'1,12% alle 07:20, tratta in ribasso a 58.996,1 punti.
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