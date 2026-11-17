(Teleborsa) - Le Borse europee tagliano il traguardo di metà seduta confermando la debolezza dell'avvio, appesantite dalle vendite sui titoli bancari e tecnologici. In particolare, Deutsche Bank
è in forte ribasso sulla piazza di Francoforte dopo una serie di articoli basati su documenti riservati che hanno collegato l'istituto tedesco ad alcuni clienti controversi. La banca ha precisato che le vicende riportate risalgono a molti anni fa, ma le indiscrezioni hanno riacceso l'attenzione sui precedenti problemi di conformità e sui controlli antiriciclaggio dell'istituto.Dollaro ai massimi da aprile 2025, il mercato sconta una Fed più restrittiva
Sul fronte valutario, il dollaro raggiunge i livelli più elevati da aprile 2025, sostenuto dalle crescenti aspettative di una politica monetaria più restrittiva da parte della Federal Reserve, in un contesto di persistenti pressioni inflazionistiche negli Stati Uniti. L'Euro / dollaro USA
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,25%. I mercati considerano ormai certo un rialzo dei tassi il prossimo mese e attribuiscono una probabilità, seppur contenuta, a un incremento di 50 punti base.
L'attenzione è rivolta anche agli interventi attesi di alcuni esponenti della Fed, tra cui il presidente della Federal Reserve di New York, John Williams, e il governatore Christopher Waller, che potrebbero ribadire la necessità di mantenere una politica monetaria restrittiva. Il rafforzamento del biglietto verde mantiene lo yen vicino alla soglia di 160 per dollaro, alimentando l'attenzione su un possibile intervento delle autorità giapponesi. Petrolio stabile, lieve rialzo per l'oro
Tra le materie prime, il petrolio si mantiene stabile: le aspettative di un surplus dell'offerta, sostenute dalla ripresa delle esportazioni dal Medio Oriente, compensano i timori legati ai continui attacchi alle navi cisterna nella regione. Il Brent tratta a 92,55 dollari al barile, mentre il WTI si attesta a 85,69 dollari. L'Oro
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 3.859,9 dollari l'oncia. Tecnologia sotto pressione in attesa dei risultati di Nvidia
Il comparto tecnologico europeo cede il 2%, con gli investitori in attesa di due appuntamenti rilevanti per il settore dell'intelligenza artificiale: i risultati trimestrali di Nvidia, attesi stasera dopo la chiusura dei mercati statunitensi, e il debutto in Borsa di Anthropic previsto per giovedì.
A pesare sul comparto contribuiscono anche le recenti tensioni legate alle restrizioni statunitensi sulle esportazioni di chip avanzati verso la Cina e le incertezze sulle prospettive del mercato dell'AI. Gli investitori guardano soprattutto alle indicazioni di Nvidia sulla crescita futura, sul finanziamento dell'ecosistema dell'intelligenza artificiale e sui possibili effetti dei controlli sulle esportazioni.
Le tensioni si riflettono anche su altri asset: il rame a tre mesi al London Metal Exchange resta vicino ai minimi da oltre quattro mesi, mentre Bitcoin perde l'1,6%.
Si riduce di poco lo spread
, che si porta a +103 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,39%. Tra gli indici di Eurolandia
sotto pressione Francoforte
, con un forte ribasso dello 0,71%, soffre Londra
, che evidenzia una perdita dello 0,73%, e preda dei venditori Parigi
, con un decremento dello 0,72%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB
che continua la seduta con un leggero calo dello 0,32%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share
, che perde lo 0,33%, scambiando a 54.056 punti. Le migliori e peggiori Blue Chip di Piazza Affari
Su di giri Avio
(+13,72%): la finlandese Iceye ha lanciato un'OPA volontaria
, 41 euro per azione.
Sostenuta Saipem
, con un discreto guadagno del 2,24%.
Piccoli passi in avanti per BPER Banca
, che segna un incremento marginale dell'1,05%.
Giornata moderatamente positiva per Prysmian
, che sale di un frazionale +0,74%. Moncler
prosegue le contrattazioni a -4,48%.
Si concentrano le vendite su Pirelli
, che soffre un calo del 3,03%.
Vendite su Technoprobe
, che registra un ribasso del 2,18%.
Seduta negativa per Terna
, che mostra una perdita del 2,08%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano
Maire
(+3,01%), Cembre
(+1,98%), LU-VE Group
(+1,97%) e NewPrinces
(+1,94%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su BFF Bank
, che continua la seduta con -6,50%.
Sotto pressione Banca Ifis
, che accusa un calo del 5,58%.
Scivola Acea
, con un netto svantaggio del 3,59%.
In rosso ENAV
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,04%.