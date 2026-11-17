(Teleborsa) - Partenza debole per le principali borse europee dopo il forte calo registrato sui mercati asiatici che hanno seguito la flessione di Wall Street. A pesare sono le vendite che hanno colpito i titoli tecnologici dopo l’annuncio di nuove restrizioni statunitensi all’accesso della Cina ai chip avanzati per l’intelligenza artificiale. Mercati in attesa dei conti Nvidia
L’attenzione degli investitori è ora rivolta ai risultati trimestrali di Nvidia
, attesi dopo la chiusura di Wall Street. Il mercato guarda soprattutto alle indicazioni sulla crescita futura, alla sostenibilità degli investimenti nell’intelligenza artificiale e ai possibili effetti delle restrizioni commerciali. Dollaro ai massimi da aprile 2025, pesa la linea della Fed
Sul fronte valutario, il dollaro si rafforza e raggiunge i massimi da aprile 2025, sostenuto dalle aspettative di una politica monetaria più restrittiva da parte della Federal Reserve. L’euro scende a 1,0985 dollari, mentre lo yen resta vicino alla soglia di 160 per dollaro. Tra le materie prime, il petrolio arretra con il Brent a 91,64 dollari al barile e il WTI a 84,90 dollari. In rialzo dello 0,6% l’oro spot, a 3.879,59 dollari l’oncia.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,41%. Nello scenario borsistico europeo
vendite su Francoforte
, che registra un ribasso dello 0,87%, seduta negativa per Londra
, che mostra una perdita dello 0,71%, e pensosa Parigi
, con un calo frazionale dello 0,52%. A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB
, che scende a 51.219 punti, con uno scarto percentuale dello 0,59%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 53.925 punti. Maglia rosa tra i titoli del FTSE MIB Avio
che ottiene un +13,08%: la finlandese Iceye ha lanciato un'OPA volontaria
, 41 euro per azione Tra i ribassi
Debole Pirelli
, che prosegue le contrattazioni a -2,89%.
Sotto pressione Moncler
, che accusa un calo del 2,32%.
Scivola Stellantis
, con un netto svantaggio del 2,25%.
Tentenna Technoprobe
, con un modesto ribasso dell'1,23%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
Maire
(+1,81%), Intercos
(+1,76%), LU-VE Group
(+1,31%) e BF
(+1,30%). I più forti ribassi
Acea
, che continua la seduta con -3,69%.
Spicca la prestazione negativa di Banca Ifis
, che scende dell'1,77%.
Giornata fiacca per TXT E-solutions
, che segna un calo dell'1,37%.