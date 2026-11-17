(Teleborsa) - Giornata complessivamente negativa per le borse di Eurolandia
, che terminano con il segno meno, zavorrate da Francoforte che fa decisamente peggio. Intanto il mercato USA mostra un andamento negativo. Pesano le vendite sul comparto tecnologico. L'attenzione degli investitori rivolta ai risultati trimestrali di Nvidia
(in uscita dopo la chiusura del mercato statunitense) e all'attesissima IPO di Anthropic (in programma giovedì), eventi che potrebbero fornire indicazioni sull'andamento degli investimenti legati all'intelligenza artificiale.
Vendite anche a Piazza Affari, dove però brilla la performance di Avio
, che svetta sul FTSE MIB sostenuta dalla notizia che la finlandese Iceye ha lanciato un'OPA sul totale delle azioni
"per creare un campione europeo della sovranità spaziale e della difesa". Le azioni del gruppo italiano si avvicinano così ai 41 euro offerti da Iceye. In coda invece Moncler
dopo il downgrade di Morgan Stanley da equal weight a underweight e il taglio del il target price da 47 a 39 euro.Cambi, commodity, tassi
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%. L'Oro
prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,20%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 86,43 dollari per barile.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,43%.Gli indici europei Tra i mercati del Vecchio Continente
tonfo di Francoforte
, che mostra una caduta del 2,08%, lettera su Londra
, che registra un importante calo dell'1,76%, e scende Parigi
, con un ribasso dell'1,62%.
Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,31% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
ha perso l'1,33%, terminando la seduta a 53.512 punti.
In forte calo il FTSE Italia Mid Cap
(-1,69%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per il FTSE Italia Star
(-0,91%).I migliori e peggiori titoli di Piazza Affari Al top tra le azioni più importanti di Milano
, segna un buon incremento Avio
, che riporta un +14,9% rispetto al precedente.
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Moncler
, che ha chiuso a -4,48%.
Crolla Technoprobe
, con una flessione del 4,37%.
Calo deciso per Pirelli
, che segna un -3,77%.
Sotto pressione Amplifon
, con un forte ribasso del 3,31%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, BF
(+2,86%), NewPrinces
(+2,53%), Maire
(+2,03%) e LU-VE Group
(+1,48%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su BFF Bank
, che ha archiviato la seduta a -9,93%.
Soffre Banca Ifis
, che evidenzia una perdita dell'8,24%.
Vendite a piene mani su Ferragamo
, che soffre un decremento del 4,38%.
Preda dei venditori ENAV
, con un decremento del 4,35%.