Datadog, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database , che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,47%.



La tendenza ad una settimana di Datadog è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 159,4 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 170,4. Il peggioramento di Datadog è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 155,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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