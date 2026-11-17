Digitalizzazione a supporto assistenza infermieristica: la formazione entra in reparto al Policlinico Campus Bio-Medico

(Teleborsa) - Formare gli infermieri all’utilizzo di strumenti digitali avanzati, rendere il loro lavoro di cura sempre più efficiente e organizzato, promuovere un’assistenza personalizzata e di qualità a beneficio di ogni paziente: sono gli obiettivi principali del progetto formativo di Digital Nursing del Policlinico Campus Bio-Medico, che punta a consolidare le competenze del personale infermieristico per un’assistenza sempre più precisa e centrata sui bisogni dei pazienti. Il programma annuale coinvolge 250 infermieri degli 11 reparti di degenza della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico nella sede di Trigoria.



Tra le novità del progetto c’è anche la creazione della nuova figura del facilitatore operativo di reparto: un infermiere selezionato con apposito bando tra i professionisti interni per affiancare i colleghi nell’uso del Professional Assessment Instrument (PAI). Realizzato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma e introdotto al Policlinico Campus Bio-Medico nel marzo 2025, il PAI è uno strumento a supporto del processo decisionale infermieristico per valutare, individuare e pianificare le cure di ogni singolo paziente ricoverato. Nel caso di un intervento chirurgico, ad esempio, il piano può comprendere la medicazione della ferita, il supporto alla nutrizione e alla idratazione, ma anche le operazioni necessarie per tornare a camminare. Diagnosi e interventi assistenziali vengono così registrati con voci codificate e un linguaggio standardizzato, rendendo le informazioni chiare e oggettive rispetto alle sole annotazioni scritte in testo libero. Il PAI, inoltre, supporta l’infermiere nella selezione delle diagnosi infermieristiche tramite un apposito algoritmo, studiato per suggerire quelle più pertinenti per ciascun paziente.



"Ogni persona che entra in ospedale porta con sé bisogni, fragilità e aspettative che richiedono ascolto e attenzione", ha dichiarato la Presidente della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico Federica Colzani. "Accompagnare gli infermieri nella loro crescita professionale" – ha continuato Colzani – "significa riconoscere il valore imprescindibile di chi è accanto al paziente ogni giorno, in modo che sia messo nelle migliori condizioni possibili per poter svolgere il suo fondamentale lavoro di assistenza. È anche questo il senso dell’innovazione che abbiamo provato a introdurre con il progetto: far sì che ogni progresso scientifico e tecnologico possa trasformarsi in un aiuto concreto a favore dei nostri professionisti e di coloro che si affidano alle nostre cure”.



"Il futuro dell’assistenza si costruisce in reparto, nelle scelte quotidiane e grazie alle competenze e alla dedizione delle persone che vi lavorano", ha commentato l'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico Paolo Sormani, che poi ha aggiunto: "Per questo abbiamo scelto di consolidare l'utilizzo del PAI con una formazione avanzata sul campo, secondo il principio del learning by doing, affidata a infermieri che conoscono i reparti e le difficoltà che i colleghi incontrano ogni giorno. L'obiettivo è rendere gli interventi più tracciabili e garantire così cure sempre più sicure e personalizzate a beneficio dei pazienti. Un impegno che rispecchia la vocazione del nostro Policlinico a mettere la tecnologia al servizio della persona, nel solco di quella umanizzazione delle cure che da sempre guida le nostre attività".



"Adottare un linguaggio infermieristico condiviso permette di descrivere con maggiore precisione i bisogni della persona e di documentare il lavoro degli infermieri e i risultati raggiunti giorno dopo giorno", ha spiegato il Direttore della Direzione Assistenziale delle Professioni Sanitarie della Fondazione e neopresidente della Società Italiana per la Direzione e il Management delle Professioni Infermieristiche (SIDMI) Daniela Tartaglini. "Su questa base possiamo pianificare interventi personalizzati e verificarne gli esiti. La formazione tra colleghi aiuta a consolidare queste conoscenze e a utilizzare le informazioni raccolte anche per comprendere le necessità assistenziali dei pazienti nei diversi reparti e orientare le scelte strategiche e organizzative".



"La digitalizzazione rappresenta un passaggio fondamentale non soltanto per l’evoluzione della professione infermieristica, ma soprattutto per la tutela e la promozione della salute pubblica. È un processo strategico che richiede un impegno sempre più condiviso tra istituzioni, strutture sanitarie e professionisti", ha sottolineato il Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma Maurizio Zega. "Con il PAI abbiamo voluto mettere a disposizione degli infermieri uno strumento capace di sostenere le decisioni assistenziali, valorizzare le competenze professionali e favorire un approccio strutturato e uniforme all’assistenza. Ogni attività di formazione, come quella promossa dal Policlinico Campus Bio-Medico, è parte essenziale di questo percorso, perché permette alla trasformazione digitale, alla condivisione di un linguaggio scientifico comune e alla crescita della professione di procedere insieme, con un obiettivo prioritario: migliorare la salute dei cittadini e rafforzare la qualità e l’efficacia del nostro Servizio sanitario".



Selezionati per competenze digitali e leadership, i facilitatori operativi di reparto dedicano 16 ore mensili aggiuntive, previste da un incarico contrattuale specifico, alla formazione on the job e all’analisi delle cartelle infermieristiche. Il progetto strategico Digital Nursing e PAI, inoltre, si avvale di una governance dedicata, per assicurarne un’attuazione omogenea nelle diverse aree assistenziali. Il Referente Infermieristico Digital Nursing e PAI, Pierpaolo Alessi, coordina le attività e la rete dei facilitatori, promuove la diffusione delle buone pratiche e mantiene il raccordo con la Direzione Assistenziale delle Professioni Sanitarie. I Clinical Nurse Manager supervisionano il progetto nelle rispettive aree di competenza e supportano i coordinatori infermieristici, che ne sono responsabili nei singoli reparti. Le nuove figure dei facilitatori operativi, infine, affiancano i coordinatori e il personale infermieristico, favorendo l’adozione del PAI e la rilevazione delle eventuali criticità.



Il confronto sui risultati sarà mensile attraverso l'analisi dei principali indicatori, mentre ogni due mesi si terranno incontri nei reparti per valutare i progressi e aggiornare la formazione. L’iniziativa si inserisce all’interno del programma più ampio di evoluzione digitale della Fondazione, Digital Hospital, che accompagna l’innovazione tecnologica con lo sviluppo delle competenze e dei modelli organizzativi, per un’assistenza sempre più vicina ai bisogni della persona.







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