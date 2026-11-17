Editoria e digitale, il caso dell'esordiente contro l'algoritmo

Mercato del libro in calo del 3,6% nei primi quattro mesi 2025 secondo l'AIE

(Teleborsa) - Il mercato editoriale italiano, settore che nei primi quattro mesi del 2025 ha registrato una flessione del 3,6% a valore e del 3,2% a copie, con quasi un milione di libri acquistati in meno rispetto all'anno precedente secondo i dati diffusi dall'Associazione Italiana Editori (AIE), si trova ad affrontare una trasformazione profonda dei meccanismi di visibilità, nella quale social network, follower, recensioni online e algoritmi assumono un peso crescente nella capacità di un titolo di farsi conoscere.



In questo scenario, il percorso degli autori emergenti - privi di una grande casa editrice alle spalle, di un pubblico digitale già costruito e di una macchina promozionale capace di spingerne il nome sui social - diventa sempre più complesso, ponendo un interrogativo che il mondo editoriale non può ignorare: ciò che riesce a emergere è necessariamente ciò che merita maggiormente di essere letto, oppure ciò che meglio si adatta alle dinamiche dell'algoritmo?



Uno degli autori che incarna questa contraddizione è Paolo Esposito, imprenditore nel settore informatico, che nel 2026 ha pubblicato il suo primo romanzo, Amore Rubato - Il Furto Impossibile. L'opera, nata da due anni di scrittura e da un episodio fortuito durante una vacanza a Zanzibar, mescola suspense e sentimento attraverso un protagonista ladro che si innamora della donna che avrebbe dovuto derubare, affrontando temi universali come il destino, l'attesa e la passione. Nonostante circa 350 copie vendute e riscontri molto positivi, il passaggio dalla scrittura alla visibilità si è rivelato un percorso a ostacoli. "Quando ho finito di scrivere il libro ho pensato: adesso cosa faccio?", ricorda Esposito, aggiungendo "scrivi e-mail senza risposta, fai telefonate che non hanno seguito. Alla fine diventa un percorso lungo e anche un po' stressante".



La questione, tuttavia, non riguarda soltanto un singolo autore, ma un sistema nel quale ogni anno vengono pubblicati moltissimi titoli e nel quale conquistare pochi secondi dell'attenzione di un potenziale lettore è diventato difficilissimo. Ne deriva una contraddizione di fondo: un mercato che perde lettori avrebbe bisogno di nuove storie e nuove voci, ma per una voce nuova riuscire a farsi ascoltare è forse più difficile che mai. La vicenda di Esposito presenta anche una seconda dimensione, quella di chi ha lavorato per quarant'anni nel settore dell'informatica - fatto di software, aziende, numeri e logica - per poi scoprire, quasi per caso, quello che lui stesso definisce "un cuore umanistico, un cuore romantico". "Io non voglio essere preso sul serio come scrittore, perché io non sono uno scrittore. Sono uno che scrive bene e che, come passatempo, giorno dopo giorno, butta lì una frase, un paragrafo, una pagina e poi, dopo due anni, si trova ad aver scritto un libro - ha spiegato Esposito - Lo faccio per divertire e divertirmi e proprio per questo mi definisco uno 'scrittore per caso'".



Esposito sta già lavorando al suo secondo romanzo, Amici da Morire, senza la certezza di diventare un autore conosciuto. "Se l'hanno letto in trecento e mi dicono che è bello, perché non farlo dire a mille o a diecimila?", si è chiesto, formulando una domanda che riguarda l'intero comparto editoriale: quanti buoni libri restano privi di lettori semplicemente perché nessuno è riuscito a farli incontrare?

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