Euro digitale, Confcommercio chiede commissioni zero e costi equi per le imprese

(Teleborsa) - Confcommercio sostiene il progetto dell’Euro digitale e ne condivide l’obiettivo di rafforzare il ruolo della moneta pubblica in un mercato dei pagamenti dominato da circuiti privati extraeuropei. In Italia, il 56% dei pagamenti in valore avviene con moneta elettronica privata, con costi elevati e implicazioni per la tutela dei dati dei consumatori. Il primo nodo - sottolinea la Confederazione in una nota - riguarda i costi di distribuzione e accettazione: l’Euro digitale, in quanto moneta pubblica complementare al contante, dovrebbe essere gratuito per consumatori ed esercenti. Per questo, Confcommercio chiede di limitare al minimo la fase transitoria e di tradurre l’investimento pubblico di 1,3 miliardi di euro in una riduzione effettiva dei costi per le imprese, fino all’azzeramento delle commissioni di circuito.



Un secondo aspetto – continua - riguarda la parità di trattamento nel Mercato unico. Secondo Confcommercio, il principio del "no worse off" rischia di penalizzare la competitività delle micro e piccole imprese, mantenendo costi di accettazione più elevati rispetto a quelli applicati ai grandi gruppi. Un sistema di commissioni basato sulle condizioni individuali, inoltre, potrebbe risultare poco trasparente e facilmente condizionato dalle politiche dei prestatori di servizi di pagamento. È quindi necessario che il costo di accettazione dell’Euro digitale sia equo, trasparente, verificabile e coerente con i principi del mercato unico europeo, oltre che sensibilmente inferiore a quello della moneta privata. A questo scopo, i prestatori di servizi di pagamento dovranno comunicare le commissioni attraverso un formato standardizzato e direttamente comparabile con i costi degli altri strumenti utilizzati dal singolo esercente. Solo una reale trasparenza può favorire la concorrenza sui prezzi ed evitare che le attuali asimmetrie informative continuino a penalizzare le imprese di minori dimensioni.



Infine Confcom chiede di introdurre una franchigia per i micropagamenti, rendendo gratuite le transazioni di importo più contenuto, e di ricomprendere nella Merchant Service Charge (MSC) tutti i servizi necessari all’accettazione dello strumento. In vista del prossimo trilogo del 18 novembre, Confcom rinnova la propria disponibilità a un confronto costruttivo con le istituzioni, affinché il testo normativo definitivo tuteli l’interesse generale dell’economia europea e garantisca trasparenza, concorrenza effettiva e un’equa distribuzione del valore, nell’interesse delle imprese e dei consumatori.

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