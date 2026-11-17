Encefalopatia Epatica: in Lombardia la "Caregiver Academy" per conoscere malattia e sostenere caregiver

Al Pirellone l’iniziativa dedicata alla campagna “Encefalopatia Epatica: riEEsci a vederla?” L’evento è stato occasione di confronto tra specialisti, istituzioni, pazienti e familiari

(Teleborsa) - Riconoscere i segnali di una condizione clinica che può compromettere la lucidità e l’autonomia della persona, rafforzare la continuità della presa in carico e offrire strumenti concreti a chi assiste ogni giorno un familiare: sono gli obiettivi al centro della Caregiver Academy, che si è svolta ieri a Palazzo Pirelli, nell’ambito della campagna “Encefalopatia Epatica: riEEsci a vederla?”, promossa da Alfasigma in collaborazione con l’Associazione EpaC ETS, con il patrocinio di AIGO – Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Digestivi Ospedalieri, AISF – Associazione Italiana per lo Studio del Fegato, CLEO – Club degli Epatologi Ospedalieri, FADOI – Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti e SIMG – Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie.





Una iniziativa che porta sul territorio un percorso che mette al centro i bisogni delle persone con encefalopatia epatica e di chi se ne prende cura, favorendo il confronto tra comunità scientifica, associazioni e istituzioni.





"Riconoscere il valore sociale dei caregiver significa dare risposte concrete ai bisogni delle famiglie, attraverso formazione, orientamento e una maggiore integrazione tra servizi sanitari e sociali" ha dichiarato Emanuele Monti, Presidente della Commissione IX Sostenibilità sociale, casa e famiglia di Regione Lombardia-



"Ospitare la Caregiver Academy in Consiglio regionale significa portare nelle istituzioni le esigenze di chi convive ogni giorno con l’encefalopatia epatica. Il confronto tra professionisti, associazioni e famiglie è fondamentale per costruire percorsi di assistenza capaci di accompagnare la persona anche a domicilio e sostenere chi se ne prende cura".



L’encefalopatia epatica è una complicanza della cirrosi che può alterare le funzioni cognitive, il comportamento e la capacità di svolgere le normali attività quotidiane. I suoi segnali possono essere scambiati per stanchezza, stress o conseguenze dell’invecchiamento, rendendo più difficile riconoscere il problema. L’impatto coinvolge l’intero nucleo familiare, chiamato ad affrontare cambiamenti nella relazione con la persona malata e nuove responsabilità assistenziali.





“Nell’encefalopatia epatica è fondamentale che il paziente sia seguito con continuità, soprattutto dopo la dimissione, quando l’aderenza alla terapia e il riconoscimento tempestivo dei segnali di peggioramento assumono un ruolo decisivo»”, ha affermato Stefano Fagiuoli, Direttore USC Gastroenterologia, Epatologia Trapiantologia e Direttore Dipartimento di Medicina, ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo. “La Caregiver Academy nasce da un lavoro condiviso e rappresenta un’occasione per mettere a confronto le esperienze dei centri epatologici lombardi con il contributo delle istituzioni, dell’associazione dei pazienti e di tutti i soggetti coinvolti nell’iniziativa. L’obiettivo è fornire ai familiari indicazioni chiare su cosa osservare, come sostenere il percorso di cura e quando rivolgersi ai sanitari. Una gestione efficace della malattia richiede infatti un collegamento costante tra specialisti, territorio e famiglia”.





La Caregiver Academy, presieduta da Stefano Fagiuoli e Massimiliano Conforti, ha offerto uno spazio di informazione e confronto con il contributo multidisciplinare di specialisti, infermieri, una nutrizionista e una psicologa di importanti centri epatologici lombardi. Il percorso ha affrontato il riconoscimento dei primi segnali della malattia, la sicurezza in casa, la gestione delle terapie e dell’alimentazione, dedicando attenzione anche al benessere psicologico di chi presta assistenza. Un momento interattivo conclusivo ha consentito ai partecipanti di confrontarsi con gli esperti su situazioni della vita quotidiana.





È intervenuto in tal senso Massimiliano Conforti, Presidente EpaC ETS: "Quando l’encefalopatia epatica modifica il comportamento e l’autonomia di una persona, anche la vita di chi le sta accanto cambia profondamente. Le famiglie hanno bisogno di comprendere ciò che accade, sapere a chi rivolgersi e sentirsi accompagnate nelle scelte quotidiane. Con la Caregiver Academy vogliamo rispondere a queste esigenze, offrendo uno spazio in cui porre domande agli esperti e acquisire strumenti concreti per affrontare la malattia. Riconoscere e accogliere il caregiver come parte attiva e integrante del percorso di cura significa anche ascoltarne le difficoltà e tutelarne il benessere".











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