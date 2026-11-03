Governatore Lombardia accoglie con favore possibile ritorno Ita Airways a Malpensa

(Teleborsa) - Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha espresso il proprio compiacimento in relazione alle notizie su un possibile ritorno di Ita Airways a Malpensa. "Rafforzare i collegamenti internazionali significa offrire nuove opportunità alle nostre imprese e rendere il territorio più attrattivo per gli investimenti, con benefici concreti per l'economia e l'occupazione", ha commentato Fontana, a proposito del possibile avvio di un collegamento della compagnia tra Milano e Lima.



"Come Regione ci siamo attivati per sostenere la richiesta del territorio, rispondendo alle esigenze delle imprese e dei cittadini lombardi - ha aggiunto Fontana - In tal senso la collaborazione tra istituzioni e mondo economico-produttivo è fondamentale per rafforzare la proiezione internazionale della Lombardia".



Oggi il Corriere della Sera ha scritto della potenziale apertura di una nuova rotta aerea tra lo scalo varesino e la capitale del Perù, Lima, anche per contrastare le richieste di Emirates.

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