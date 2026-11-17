(Teleborsa) - Gli analisti di Intesa Sanpaolo
e Intermonte hanno confermato sul titolo FNM
la raccomandazione Buy ma ridotto il prezzo obiettivo, rispettivamente a 0,62 euro (da 0,67 euro) e a 0,60 euro (da 0,67 euro) per riflettere il tasso privo di rischio più elevato.Intesa Sanpaolo
ritiene che nonostante il target price più basso, "la tesi di investimento rimanga valida: FNM è ancora in grado di raggiungere la fascia inferiore della guidance per l'esercizio 2026, e gli attuali ritardi negli investimenti in conto capitale (capex) non compromettono la strategia di crescita a lungo termine del gruppo".
Il management, ricorda Intesa, ha confermato
la guidance
sull'EBITDA per il 2026, ritoccando leggermente gli obiettivi relativi a Capex e indebitamento finanziario netto (NFP). Durante la presentazione dei risultati, è emersa l'attesa per un'ulteriore espansione della capacità installata di Viridis
, un contributo da parte di Trenord superiore alle aspettative e un contesto normativo favorevole. Da ricordare che il beneficio una tantum di circa 16 milioni di euro registrato nell'esercizio 2025 non si ripeterà nel 2026; per quest'ultimo anno si prevedono plusvalenze da dismissioni immobiliari per circa 2 milioni di euro.
A seguito dei risultati dei primi nove mesi del 2026
, Intesa ha aggiornato le stime per l'intero anno, recependo principalmente la revisione della guidance e il maggiore contributo delle società collegate, mentre le previsioni per il biennio 2027-2028 rimangono sostanzialmente invariate.
Dalla conference call, aggiunge Intermonte
, è emerso anche che nel segmento Autostrade
sono in corso le discussioni sul Piano Economico-Finanziario 2025-2028, con un'approvazione attesa tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027. Nell'aerea Energia
proseguono gli investimenti, con una capacità installata prevista di 120 MW entro la fine del 2026 (rispetto agli 87 MW di fine 2025 e ai 113 MW al 30 settembre) e di circa 240 MW entro i prossimi 18 mesi. È stato confermato l'obiettivo di raggiungere circa 300 MW entro il 2029. Per quanto riguarda gli impianti, la priorità è data ai progetti che beneficiano di incentivi, mentre le opportunità di mercato saranno valutate selettivamente. In tema di Finanziamento
, come previsto, il prestito obbligazionario da 650 milioni di euro è stato interamente rimborsato il 20 ottobre. Infine, sul fronte dei Dividendi
, è confermata la politica sui dividendi (da 2,3 a 3,2 centesimi per azione), alla luce dei risultati attesi per l'esercizio 2026, per un esborso complessivo compreso tra 10 e 14 milioni.
Intermonte ha quindi confermato le proprie stime sull'EBITDA
: "il minor contributo del segmento Autostrade è compensato da una performance più solida nei settori Energia e Ro.S.Co". A seguito dell'aggiornamento della guidance, prevede ora investimenti netti pari a 286 milioni e un indebitamento finanziario netto rettificato di 758 milioni alla fine del 2026.