Francoforte: scambi negativi per SAP

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia software tedesca , che mostra un decremento del 2,39%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di SAP rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Allo stato attuale lo scenario di breve della società tech rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 211,5 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 206,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 216,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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