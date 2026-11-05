Francoforte: scambi al rialzo per SAP

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia software tedesca , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,10%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il DAX su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Allo stato attuale lo scenario di breve di SAP rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 220,5 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 216,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 224,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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