Industrie Chimiche Forestali, Alantra riduce il target price e conferma il Buy

Terzo trimestre 2026 più debole e abbassate le stime di vendita per il 2026-2028

(Teleborsa) - Gli analisti di Alantra hanno ritoccato il prezzo obiettivo sul titolo Industrie Chimiche Forestali (ICF) a 8,50 euro (da 8,80 euro) confermando il giudizio Buy.



Il broker ricorda come nei primi nove mesi del 2026 la società lombarda abbia registrato ricavi pari a 56,4 milioni di euro (+4,3% su base annua) e un EBITDA di 7,4 milioni (+2,8%), con un margine del 13,1% (rispetto al 13,3% dei primi nove mesi del 2025). Il dato implica un "terzo trimestre 2026 più debole", con vendite pari a 17,0 milioni (-1,8% su base annua) e un EBITDA di 1,4 milioni (margine dell'8%, contro il 13,3% del terzo trimestre 2025 e il picco del 16,4% registrato nel secondo trimestre 2026). Ad avviso degli analisti, ciò è dovuto al "venir meno dell'effetto positivo sulla valutazione delle scorte che aveva sostenuto il primo semestre, in un contesto in cui la domanda nei settori della pelletteria e del lusso è rimasta debole".



La generazione di cassa "si è confermata solida": l'indebitamento finanziario netto è sceso a 9,8 milioni (dai 10,4 milioni del primo semestre 2026), nonostante il buyback di 0,7 milioni di euro nel terzo trimestre; il flusso di cassa libero (FCF) degli ultimi dodici mesi (LTM) si attesta a 3,3 milioni.



Alantra ha rivisto al ribasso le stime di vendita per il periodo 2026-2028 di circa il 2% e l'EBITDA rettificato di circa il 3-4%, prevedendo ora un EBITDA per l'intero 2026 di 9,2 milioni, con il relativo margine al 12,3%. Viene aumentata inoltre l'aliquota fiscale stimata per il 2026-2028, prevedendo un "maggiore esborso fiscale in linea con i livelli registrati nell'esercizio 2025 e nel primo semestre 2026".



Gli analisti comunque ritengono che i "fondamentali rimangano molto solidi a fronte di una quotazione azionaria contenuta".

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