(Teleborsa) - Le associazioni commentano i dati sull'inflazione italiana diffusi stamattina
dall'ISTAT ribadendo le preoccupazioni
per il continuo aumento dei costi che finiscono per pesare inevitabilmente sui bilanci delle famiglie e rivolgendo nuovamente un appello corale al Governo perché intervenga al più presto
. In particolare, a ottobre, i prezzi al consumo sono stati rivisti al rialzo al 5,5% annuo dal +5,4% preliminare e dopo il +4,2% di settembre mentre la variazione su mese è stata dell'1%.
Codacons, in arrivo stangata di Natale
Gli italiani devono prepararsi ad una stangata di Natale
determinata dai forti rincari di prezzi e tariffe che stanno caratterizzando diversi comparti.
Lo afferma il Codacons
, spiegando che, "in base allo studio realizzato dall’associazione, con un tasso al 5,5% la spesa totale annua
di una famiglia 'tipo', a parità di consumi, sale in media di +1.836 euro annui
, mentre un nucleo con due figli si ritroverebbe a spendere +2.388 euro, qualora i prezzi dovessero mantenersi ai livelli attuali".
"A causa dei forti rincari di prezzi e tariffe
gli italiani devono prepararsi ad una stangata di Natale che svuoterà i portafogli incidendo su redditi e potere d’acquisto delle famiglie – denuncia il Codacons – Ci chiediamo cosa aspetti ancora il governo ad intervenire
per frenare l’escalation senza sosta dei listini che giorno dopo giorno impoverisce una fetta crescente di popolazione".
Assoutenti, conto salatissimo dalla guerra in Medioriente
Le famiglie italiane sono sempre più ostaggio della guerra in Medio Oriente
e stanno pagando un conto salatissimo causato dalle conseguenze del conflitto in atto, denuncia Assoutenti
.
"Il dato più preoccupante è senza dubbio quello relativo all’energia – denuncia il presidente Gabriele Melluso
– Proprio quando aumentano i consumi energetici nelle case italiane, sul mercato tutelato i prezzi del gas salgono del +61,1% su anno, mentre l’energia elettrica rincara del +60,2%; non va meglio sul mercato libero, dove il gas segna un aumento del +35,7, l’elettricità +33,6%. Ai rincari delle bollette si aggiungono quelli per la spesa alimentare, con cibi e bevande analcoliche che salgono in media del +2,7% su anno".
"Per questo, e a fronte del peggioramento dell’inflazione, ribadiamo la nostra richiesta al governo di intervenire subito
disponendo un taglio dell’Iva e degli oneri di sistema in bolletta, in modo da alleggerire la spesa invernale delle famiglie per i consumi di gas, e prorogando il Servizio a Tutele Graduali per tutto il 2027, al fine di limitare gli effetti devastanti del caro-energia per le tasche di milioni di famiglie".
UNC, prezzi infuocati e il peggio deve ancora venire
"Un primato da luglio 2023, quando l'inflazione era +5,9%. Battuto il record dell'agosto 2023 quando era +5,4%", afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori
.
"Prezzi infuocati
, come avevamo ampiamente previsto da mesi, visto che il Governo non ha fatto nulla per frenare i rincari delle bollette di luce e gas. Al netto dei beni energetici l'inflazione sarebbe passata da 5,5% a 2,5%, meno della metà, e il peggio deve ancora venire
visto che le imprese non hanno finora trasferito tutti gli aumenti dell'energia sui prezzi dei Beni alimentari lavorati, saliti solo dello 0,2% su settembre 2026".
Adusbef, rincari record preoccupanti
Il caro-carburanti e gli aumenti dei prezzi dell’energia stanno spingendo al rialzo i listini degli alimentari, al punto che alcuni prodotti registrano rincari record
.
"Il caro-carburanti e i rialzi dei prezzi dell’energia pesano sul comparto produttivo e stanno determinando forti rialzi per i generi alimentari – spiega il presidente Adusbef, Antonio Tanza
– Si tratta di rincari preoccupanti perché riguardano una voce di spesa primaria per le famiglie, sempre più costrette a tagliare i consumi anche in tavola per far quadrare i conti a fine mese".
Confesercenti, consumi e crescita a rischio
L'inflazione non demorde, anzi accelera e per ritrovare un valore analogo bisogna tornare all'agosto del 2023. E' quanto evidenzia Confesercenti
sottolineando che "a spingere i rincari sono soprattutto i beni energetici, con aumenti del 61,6% per quelli regolamentati e del 29,8% per quelli non regolamentati. Una nuova fiammata che rischia di compromettere
le prospettive dei consumi
e della crescita
. Diventa perciò essenziale concentrare le risorse
disponibili sul contrasto al caro energia e sul sostegno al potere d’acquisto".
"Come ampiamente previsto dalle precedenti valutazioni di Confesercenti, l'onda inflazionistica sta aumentando la propria intensità, con il rischio di un ulteriore aggravamento in prossimità delle festività natalizie. Un quadro particolarmente delicato
, in una fase di rallentamento dell’economia, come conferma la crescita zero del PIL nel terzo trimestre. Secondo le stime Confesercenti, nell’ultimo trimestre dell’anno sono già a rischio 1,4 miliardi di euro di consumi".
"La pressione dei prezzi, soprattutto sulle spese incomprimibili, rischia di frenare ulteriormente gli acquisti
. Il Black Friday e il Natale saranno dunque un banco di prova decisivo, che potrà confermare o smentire i timori di un nuovo rallentamento della domanda interna".(Foto: Pexels / Pixabay)