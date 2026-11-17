Invito all'acquisto per Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Chiusura del 16 novembre

Ottima performance per il re del cachemire , tra i titoli dell'indice FTSE MIB , che ha chiuso in rialzo del 2,55%.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico di Brunello Cucinelli suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 90,04 Euro, con stop loss stimato in area 82,5 Euro, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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