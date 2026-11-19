Piazza Affari: positiva la giornata per Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Bene il re del cachemire , con un rialzo dell'1,94%.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Brunello Cucinelli rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 93,19 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 91,23. L'equilibrata forza rialzista del gruppo di Solomeo è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 95,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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